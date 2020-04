Malgré les précautions prises, le virus a franchi les portes du home géré par le CPAS.

Comme toutes les maisons de retraite du pays, le home Le Vignoble, géré par le CPAS de Braine-l’Alleud et hébergeant environ 110 personnes, applique des mesures drastiques depuis des semaines pour éviter que le coronavirus franchisse les portes.

Malheureusement, cela n’a pas suffi. Au départ, c’est une infirmière qui a été confirmée positive au covid-19. Toutes les précautions ont naturellement été mises en oeuvre une fois l’information connue mais c’était trop tard. Cinq membres du personnel, dont quatre du même service, étaient positifs en début de semaine, tout comme six résidents.

Un premier pensionnaire, âgé de 85 ans et à la santé déjà précaire, est décédé dimanche. Deux autres pensionnaires ont dû être hospitalisés et un de ceux-ci, âgé de 81 ans, est décédé mardi matin.

Pour tenter d’éviter que le virus se propage encore davantage, des dispositions spéciales ont été prises: les résidents testés positifs ont été isolés dans le centre de jour du Vignoble et des chambres ont été déménagées pour éviter toute proximité avec cette aile. Sur base volontaire, du personnel est uniquement affecté aux soins pour ces pensionnaires, et le matériel spécifique (gants, masques plus visière) est utilisé.

En ce qui concerne le personnel, environ 20% sont actuellement sous certificat mais selon le président du CPAS, Pierre Lambrette, cela n’affecte pas pour l’instant le travail: l’accueil et les soins sont assurés pour tous.

L’idéal pour sortir de cette situation serait de disposer de suffisamment de tests pour procéder à un dépistage complet des pensionnaires et du personnel, mais c’est impossible à l’heure actuelle…