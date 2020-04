Plusieurs cas avérés au sein de la résidence qui héberge une centaine d’aînés.

Commune la plus peuplée du Brabant wallon, Braine-l’Alleud est pour l’instant la plus touchée dans la province par le Covid-19, et les institutions établies sur le territoire communal n’y échappent pas. On sait que Le Vignoble, géré par le CPAS, est touché, tout comme Notre Village à Ophain où quelques pensionnaires sont aujourd’hui confinés.

La résidence du Ménil, dans la rue du même nom, est également concernée. Un membre du personnel nous l’a confirmé ce week-end : la semaine dernière, il y avait six cas avérés de Covid-19 parmi les résidents et malheureusement, deux d’entre eux qui avaient dû être hospitalisés ont succombé à la maladie.

