En février 2020, une habitante de Waterloo est venue déposer plainte au commissariat après avoir reçu des coups de la part de son compagnon, avec qui la relation était à l’époque tendue. En 2018 déjà, l’homme avait été condamné pour avoir frappé cette même victime.

Cette fois, il était arrivé ivre chez elle, et une dispute a éclaté à propos d’un chargeur de GSM qu’il voulait récupérer. Il est monté dans la chambre pour prendre cet objet et comme la discussion était de plus en plus véhémente, il l’a jeté avec force dans le visage de sa compagne.

Elle a aussi expliqué aux policiers, certificat médical à l’appui, qu’il lui avait donné un coup de poing.

« Non, ce n’était en tout cas pas volontaire, a-t-il affirmé devant le tribunal correctionnel. Le chargeur, elle me l’a lancé et je lui ai relancé. Je n’ai pas donné de coups de poing. Peut-être qu’elle s’est cognée à mon coude dans la bousculade. Elle s’était vraiment lancée sur moi… J’avais bu un verre ou deux ce soir-là, mais on ne peut pas dire que j’étais alcoolisé. »

Le ministère public a parlé d’un dossier désagréable, dans lequel on apprend que c’est l’enfant du couple qui doit dire à son père de ne plus frapper sa mère.

L’avocate de la défense, elle, a précisé à l’audience que son client regrettait ce dérapage à restituer dans le cadre d’une dispute de couple: il consulte un psychologue régulièrement et se rend bien compte que cela ne peut plus se reproduire. Depuis plus d’un an, il n’y a plus rien eu de fâcheux…

Dans le jugement qu’il vient de rendre, le tribunal souligne la gravité des faits et les conséquences préjudiciables pour la victime du comportement de ce prévenu qui a déjà des antécédents. Ses efforts pour changer d’attitude à l’avenir sont pris en compte mais la justice inflige une peine de dix-huit mois d’emprisonnement et une amende de 800 euros.

Dans un « ultime espoir d’amendement », un sursis de cinq ans, probatoire, est octroyé pour la peine de prison. Pour en bénéficier, le prévenu devra notamment se prêter à un suivi médico-psychologique régulier.