Le Brainois ne veut pas laisser ses employés sombrer et cherche déjà des solutions pour assurer leurs arrières.



Contrairement aux bars, restaurants et discothèques, les friteries ne doivent pas complètement fermer leurs portes. Par contre, ils doivent adapter leur manière de faire car il n'est plus question d'accueillir les clients sur place.explique Domenico Monachino, gérant de la friterie MM Comme à la Maison à Braine-l'Alleud.

Concrètement, la friterie sera ouverte 7j/7 à partir de ce samedi de 11h à 14h et de 17h à 22h. La salle arrière restera est fermée et seul le comptoir sera accessible. A l’extérieur et à l’entrée du snack, les clients devront remplir le bon de commande avant de passer au comptoir. Les menus seront à disposition. A l’intérieur, s’il y a une file, la clientèle devra respecter les bandes jaunes qui seront placées au sol dans l’entrée de notre établissement. Deux clients à la fois pourront passer devant le comptoir. Ils respecteront la distance d'un mètre entre eux.



Des dispositions indispensables pour continuer de travailler. "Hier soir (lire jeudi soir), une jeune fille qui travaille chez nous m'a dit en paniquant qu'elle ne savait pas comment elle allait faire pour payer son loyer. Très clairement, je suis triste de cette situation mais d'un autre côté, je suis prêt à me battre pour surmonter cette crise pour ma famille et pour toutes les personnes qui travaillent chez nous."



Et pour y arriver, Domenico ne ménage pas ses efforts. "J'ai déjà envisagé un acompte salaire début de semaine prochaine pour l'semble de mes ouvriers. C'est ça qui me motive pour ne pas perdre espoir. J'envisage aussi une fois la crise terminée d'ouvrir 7j/7 pendant quelques semaines pour rattraper mon chiffre d'affaires." Et si ces mesures prises par le gouvernement sont fortes, Domenico Monachino est conscient qu'elles sont indispensables également. "Dans tout ça il y a mes problèmes, mais il faut aussi être conscient que nous devons prendre des mesures pour arrêter ce virus, être solidaire envers les autres. La vie vaut plus que la nourriture", conclut-il.