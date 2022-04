L’élève Ducobu, star du festival, sera mis à l’honneur avec la présence de l’acteur qui l’incarne au cinéma. Il sera présent à Waterloo, les 21 et 22 mai.

Le festival débutera aux écuries de Waterloo lors d’une nocturne le vendredi 20 mai, de 16 h à 20 h (3 € par personne). Le samedi et le dimanche, il aura lieu en journée de 10 h à 18 h (5 € par personne).

Pour cette première édition, le festival prendra forme dans toute la ville, et ce, en impliquant tous les commerces. Six librairies, des commerces tels que la boulangerie Ducobu, la boutique Roussel, ainsi que plusieurs restaurants comme le Jamy’son, le Destin, la Mezzanina ou encore Au Funambule, participeront aux festivités. Manu Scarmure, chargé de communication et initiateur du projet, explique "vouloir sortir des conventions afin d’intégrer le festival à tous les niveaux".

Plusieurs animations sont prévues comme une exposition aux écuries sur Bernard Godi, le créateur du personnage phare de cette édition : Ducobu. Le cancre "parle autant aux adultes qu’aux enfants", selon l’échevine à la Culture Bernadette Delange.

Des œuvres de l’artiste y seront exposées et une ancienne salle de classe y sera reconstituée. Il y aura également un coin pour les plus jeunes. Des séances dédicaces avec les auteurs prendront également place dans plusieurs endroits de la ville comme au musée Wellington ou encore à la police de Waterloo.

Le festival sera également l’occasion de récompenser les auteurs de bandes dessinées, avec la création d’une cérémonie : "les Nemos de la BD".

Il y a donc un enjeu pour les auteurs invités. 15 œuvres seront en compétition, au travers de trois catégories : le Nemo du meilleur album, le Nemo de la BD jeunesse et le Nemo de la meilleure mise en lumière. Les trophées seront attribués par un jury de quatre personnes lors de la nocturne du 20 mai. Un quatrième prix sera également attribué, celui du public.

"Waterloo, cité de tous les arts"

Tanguy Stuckens, président du collège provincial, se réjouit de l’arrivée de ce nouvel événement. "On vient de loin… Après deux ans d’annulations consécutives, d’annulation du budget, de doutes, nous y voilà enfin !". Une chose est sûre, les organisateurs, les commerçants, ainsi que la Ville de Waterloo sont impatients de lancer les hostilités !