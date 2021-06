Après les Intérêts Brainois, c’est au tour d’Ecolo de réagir au projet de voirie multimodale à Braine-l’Alleud, dont l’enquête publique se termine le 30 juin. Pour rappel, la commune souhaite construire une route de 12 mètres de large, entre la chaussée de Tubize et le centre-ville en passant par la campagne brainoise. Objectif affiché : désengorger le rond-point de Mont-Saint-Pont et désenclaver le bas de la commune.

Selon les membres d’Ecolo, il y a pourtant d’autres solutions, moins chères et plus simples, pour régler les problèmes de trafic sur la chaussée de Tubize et au rond-point de Mont-Saint-Pont. "L’aménagement de tourne-à-droite au carrefour de Mont-Saint-Pont sera bien plus efficace", estime Corentin Roulin, le chef de file des Verts.

