Valentine, Alessio et leur groupe d’amis avaient décidé de fêter dignement les 29 ans de ce dernier il y a une dizaine de jours au Doktor Jack, une boîte de nuit branchée de Braine-l’Alleud qu’ils fréquentent depuis une dizaine d’années. Ils s’étaient offert un espace VIP et n’avaient pas lésiné sur les dépenses pour l’occasion : les seaux de bouteilles d’alcool ont défilé les uns après les autres, preuve que les dix amis passaient un excellent moment. Ils ont dépensé au total plus de 1 000 euros pour faire de cette soirée un moment inoubliable.

Mais peu après 3 heures, la soirée a pris une tout autre tournure. Un videur a fait irruption dans le cercle VIP pour éconduire Alessio hors de la boîte, à la plus grande surprise de tous. La raison ? Il aurait touché les fesses d’une jeune femme dans la boîte. "Évidemment qu’il s’agit d’un énorme malentendu, impossible qu’il ait fait une chose pareille", assure Valentine.

Accusé d’attentat à la pudeur, Alessio n’a plus été autorisé à retourner dans la boîte. La soirée s’est donc arrêtée là, avec un goût amer pour le groupe d’amis. "Conclusion, un très beau cadeau d’anniversaire de la part du Doktor Jack : on s’est fait passer pour des fous furieux devant l’établissement à tenter en vain de se faire entendre, 1 000 euros envolés dans les airs et une accusation d’attentat à la pudeur inventée de A à Z…", résume Valentine.

Pour elle, c’est clair, il s’agit d’une tentative d’intimidation pour effectuer un roulement parmi les clients dans les espaces VIP. Elle en veut pour preuve les bouteilles débarrassées dans les 5 minutes suivant leur départ. Attaqué de front, le patron du Doktor Jack, Marc Susini, a tenu à éclaircir les choses. Il affirme que des attouchements ont bel et bien été observés par des témoins et que des injures auraient été proférées à l’encontre de la jeune femme. Et de conclure dans sa réponse à Valentine : "J’aurais donc soudoyé un couple pour porter de fausses accusations sur vous pour pouvoir vous mettre dehors afin de récupérer vos fonds de bouteilles ! Mouais… Dépenser 1 000, 10 000 ou 50 euros ne fait aucune différence, cela ne donne aucun droit en plus ou en moins. Tout le monde est là pour s’amuser dans le respect de chacun."