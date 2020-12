Alors qu'il traversait la chaussée, un piéton octogénaire a été agressé par une automobiliste, lundi après-midi à Waterloo, a indiqué la police locale. Le Waterlootois âgé de 85 ans et son épouse de cinq ans sa cadette se trouvaient, lundi vers 15h00, au carrefour formé par les rues de la Station et François Libert. Traversant la voirie sur un passage pour piétons, ils ont failli être renversés par une voiture qui n'a pas marqué l'arrêt. L'homme a porté un coup sur le capot du véhicule. La conductrice est aussitôt descendue de sa voiture et a copieusement insulté le couple. Elle a ensuite asséné un coup de pied dans les parties génitales du vieil homme.

Une autre automobiliste qui a tenté de venir en aide à la victime a également été frappée par la conductrice en furie. Au moment où une inspectrice de police en patrouille pédestre est arrivée sur les lieux de l'altercation, la suspecte a pris la fuite. Son numéro d'immatriculation a été relevé. Il s'agit d'une habitante de Rhode-Saint-Genèse âgée de 51 ans.

L'exploitation des images des caméras de surveillance est en cours et un procès-verbal a été établi pour coups et blessures volontaires, précise un commissaire waterlootois.