Braine-L’Alleud Le 5 janvier 2022, le gérant d’un Bio Planet de la commune de Braine-l’Alleud constate qu’une cliente a commis un vol dans son commerce. Il la poursuit alors qu’elle a quitté le magasin et qu’elle s’est installée au volant de sa voiture. Elle le percute avant de s’enfuir. Le dossier fut brièvement évoqué à l’audience correctionnelle du 6 avril dernier en l’absence de cette femme, Mireille M., poursuivie pour vol et pour avoir utilisé un objet qui n’était pas conçu comme arme mais qui a été utilisé comme tel, en l’occurrence la voiture. Le tribunal l’a condamnée à un an de prison ferme, soit la peine qui était requise par le parquet.