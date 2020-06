Les liquidations se multiplient et on craint un pic de faillites autour du mois de septembre.

Il est loin le temps où il fallait se faufiler pour se promener dans les allées du passage Wellington à Waterloo. Aujourd’hui, les clients se font rares et bien évidemment, ce n’est pas sans conséquences pour les commerçants qui galèrent, même depuis leur réouverture il y a quelques semaines. "Pour le moment, il n’y a qu’un seul commerce qui a vraiment fermé ses portes à cause du Covid-19, c’est le resto Monsieur Patate", précise Catherine Detry, gérante de la boutique "Roussel" et et responsable de l’association des commerçants de la galerie Wellington.

(...)