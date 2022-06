Avec les hautes tribunes qui ont été montées à proximité immédiate du Lion, mais de l’autre côté de la voirie avec une vue vers la ferme de Mont-Saint-Jean, le public devrait bénéficier d’un superbe spectacle lorsque les 2 000 reconstitueurs s’affronteront, samedi à partir de 20 h et dimanche à partir de 10 h 30.

Les hommes et la centaine de chevaux mobilisés pour ces combats rejoueront non plus la prise de la ferme d’Hougoumont mais certaines phases de la bataille à partir de l’attaque du général d’Erlon.