Nous évoquions dans ces colonnes ce lundi la fermeture soudaine du Nord Express, la brasserie bien connue située en face de la gare de Braine-l’Alleud. Les patrons Samuel et Alain ont pris la douloureuse décision il y a dix jours de fermer les portes de leur établissement suite à des cas de coronavirus. C’est ce qu’ils avaient annoncé sur les réseaux sociaux ainsi que sur la porte de leur brasserie, sans s’étendre davantage sur leur situation.

Contactés, les patrons expliquent qu’un premier cas de coronavirus s’est déclaré parmi leur personnel le mois dernier. L’employée a prévenu son équipe et a été immédiatement écartée. Sauf que quelques semaines plus tard, début octobre, c’est Alain qui a présenté des symptômes du coronavirus. Il est allé se faire tester et le résultat s’est avéré positif.