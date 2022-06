Les deux grandes reconstitutions de bataille mises sur pied ce week-end sur le champ de bataille de Waterloo ont chacune attiré environ 5.000 personnes, indique Kleber Rossillon, la société qui exploite le Mémorial 1815 et co-organisait l'événement avec la province du Brabant wallon. Il s'agissait des plus grandes reconstitutions mises sur pied depuis le bicentaire de 2015, puisque plus de 2.000 reconstitueurs venus de toute l'Europe y ont pris part. Les tribunes étaient prévues pour 6.000 personnes par spectacle mais la météo, avec des températures extrêmement chaudes le samedi et la pluie du dimanche matin, a sans doute découragé ceux qui attendaient la dernière minute pour faire le déplacement.

Cette influence du temps s'est surtout ressentie dans les deux bivouacs, qui ont attiré moins de monde qu'espéré. "Les reconstitutions étaient très réussies et nous en sommes contents. Le samedi soir, la température s'était un peu rafraichie et les couleurs au coucher du soleil étaient superbes. Le dimanche matin, il a plu avant le spectacle mais pas pendant, et il y avait un peu plus de dynamisme du côté des troupes et des chevaux qu'après une journée de canicule. Le public était à proximité des troupes et les commentaires historiques ont été très appréciés. Les retours sont positifs", indique la directrice de Kleber Rossillon Catherine Coste.

Du côté des reconstitueurs, Franky Simon, qui coordonnait les combats en plus d'incarner le maréchal Ney au cœur de la bataille, se montrait également satisfait. Malgré la chaleur extrême de samedi, aucun incident majeur n'est à déplorer et le site choisi pour cette édition a permis au public de suivre toutes les phases des combats.

Les organisateurs comptent maintenir pour l'avenir le rythme d'une importante reconstitutions tous les cinq ans, ce qui était la tradition sur le champ de bataille avant que celle de 2020 soit annulée à la suite de la crise sanitaire. D'où l'ampleur de cette édition 2022. La prochaine "grosse" reconstitution pour commémorer la bataille du 18 juin 1815 reste fixée à 2025.

