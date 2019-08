Une cinquantaine de sympathisants, amis et institutrices des Sacrés-Cœurs de Waterloo, avaient répondu à l’appel de l’Espace Convivialité/Épicerie Sociale de Waterloo ce mercredi matin. Mais malgré la marche et le sit-in, non violent, l’huissier et le CPAS de Waterloo ont bien procédé à l’expulsion de Rashid et d’Imrana dès 9 h ce mercredi.

Par chance, Rida , la fille du couple n’était pas présente. La maman, très malade, a même dû être évacuée en chaise roulante. "J’ai envie de m’exprimer, mais je ne trouve pas les mots, explique Rashid, le père de famille. Ils nous ont sortis de chez nous en me disant que c’était nécessaire. Si je n’obéissais pas, ils l’auraient fait de force. Pourtant, je ne suis pas un mauvais citoyen, je ne suis qu’un papa et un mari qui prend soin de sa famille. Ici, j’ai eu l’impression d’être pris pour un criminel. Qu’est-ce que je vais dire à ma fille ?"

"Mon plus grand regret, c’est l’impatience du CPAS, qui n’a pas souhaité attendre la fin de la procédure en cours au tribunal de Nivelles (NdlR : verdict prévu en octobre), a déclaré Vincent Decroly, juriste qui représente la famille. Ils ne sont pas dans l’illégalité, mais ils ont privilégié un passage en force, en appliquant la loi telle quelle au lieu de se montrer solidaires et bienveillants."

Toutefois, si le sit-in et la marche organisée ce mercredi matin depuis la gare de Waterloo n’ont pas pu empêcher l’expulsion, les efforts de Wivine Mayaya de l’Espace Convivialité ont porté leurs fruits. "La meilleure solution aurait été qu’ils puissent continuer à vivre chez eux jusqu’au jugement. Imaginez un peu que celui-ci soit favorable, comme on en a bon espoir, on reviendrait à la case départ. Mais en attendant, ils pourront être relogés pendant une dizaine de jours un peu plus loin dans la rue. On évite déjà le centre fermé et au départ, l’huissier voulait même séparer le couple, en envoyant Imrana à l’hôpital, comme si ce n’était déjà pas assez triste comme ça."

Rida, elle, sera hébergée chez une copine de classe "aussi longtemps que nécessaire". "Il faudra la préparer psychologiquement, mais on veut qu’elle retrouve ses parents, conclut Wivine Mayaya. En attendant, elle sera chez une amie et aura son lapin avec elle, ce qui est important pour son équilibre."