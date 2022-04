Le conducteur d’une voiture Tesla a été contrôlé positif à l’alcootest jeudi vers 1 h 15 du matin, chaussée de Nivelles à Waterloo : 0,44 mg par litre d’air alvéolaire expiré. Moins d’une heure plus tard, un automobiliste à bord de sa Mercedes a percuté un bollard rue des Champs du Bois, a poursuivi sa route en heurtant un véhicule en stationnement et s’est immobilisé plus loin.

Le conducteur, incapable physiquement de se soumettre aux contrôles d’alcool car en état d’ivresse, a fait l’objet d’une arrestation administrative. Le parquet a été avisé.