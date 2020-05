Tobi a été touchée par un tir qui est passé à quelques centimètres de sa colonne.

La Waterlootoise Françoise Reiff se pose encore la question : "Je ne sais pas si on a voulu me faire du mal à moi, mais je me demande bien qui alors, ou si on s’est amusé à tirer sur un pauvre chat innocent et plein de vie. En tout cas, c’est un acte odieux !"

Dimanche dernier, vers 11 h 30, comme elle en a l’habitude, Tobi, une petite chatte âgée de 7,5 ans, est sortie par la fenêtre de son habitation de la rue Mattot au sein de la cité du Lion pour se diriger vers l’avenue Beau Vallon où elle aime se promener dans le jardin sauvage d’une maison abandonnée. Mais la sortie ne s’est pas déroulée comme prévu. "Vers 17 h 15, mon vétérinaire a sonné pour me dire que Tobi était chez lui , explique Françoise. En fait, vers 16 heures, une personne qui promenait son chien a trouvé Tobi allongée sur le sol le long d’une clôture à l’angle de l’avenue Gai Soleil et de l’avenue Beau Vallon. Ses pattes arrière ne réagissaient plus."

Rapidement, il a donc été fait appel à un vétérinaire pour venir en aide à l’animal en détresse. "En lisant la puce, il a vu que c’était ma chatte. En fait, Tobi a reçu une balle de plomb très proche de la colonne. D’après les radiographies, la balle a explosé dans la moelle épinière mais je dois encore avoir plus d’informations. Il est impossible de retirer la balle ou le plomb mais son pronostic vital n’est pas engagé directement."