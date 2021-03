Ce vendredi matin, une canalisation de gaz a été touchée ce vendredi matin, à proximité de la gare de Waterloo, suite aux travaux d'aménagements du RER. La commune indique que celle-ci été trouvée et colmatée. "Des mesures d'explosimétrie ont été réalisées dans les égouts et les pompiers confirment qu'il n'y a plus de danger pour les riverains qui peuvent dès à présent réintégrer leurs habitations", indique la commune via un communiqué qui explique également que l'approvisionnement en gaz ne devrait pas être interrompu, à l'exception de deux habitations.

En ce qui concerne la circulation des trains, qui avait été interrompue, celle-ci a pu reprendre. "La bourgmestre Florence Reuter tient à remercier les riverains pour le calme et la compréhension dont ils ont fait preuve, ainsi que les services de secours et les services communaux pour leur efficacité", conclut la commune.