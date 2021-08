Le casier judiciaire de Mike comporte déjà plusieurs condamnations, dont certaines pour des infractions de roulage. Mais alors qu’il circulait au volant de sa voiture, il n’a pas accepté qu’une Fiat 500 lui coupe le passage. En 2016, il avait déjà écopé de huit mois de prison avec sursis pour entrave méchante à la circulation mais il est retombé dans ses travers. Il a forcé la conductrice à s’arrêter, s’est énervé et a frappé sur la voiture.

« Plus jamais tu ne me coupe la route comme ça, connasse ! », a-t-il hurlé.

Paniquée comme on le devine, la passagère de la Fiat a pris une photo de la plaque du véhicule de Mike, et cela n’a pas échappé au gaillard, qui était déjà très remonté. Alors qu’il s’apprêtait à remonter dans sa voiture, il a fait demi-tour et a arraché la « vitre gouttière » de la Fiat.

Puis il a passé sa main dans l’habitacle de la voiture pour s’emparer du sac à main d’une des occupantes. Pas pour le voler, juste dans un excès de rage: il l’a tout de suite balancé dans un petit ruisseau qui coulait en contrebas de la route. Un témoin a également parlé de coups porté à la conductrice mais celle-ci n’a pas confirmé lorsqu’elle a été entendue par la police.

Ce manque absolu de self-contrôle a débouché sur une citation devant le tribunal correctionnel. Mike, qui venait de trouver un emploi après trois ans de recherche, ne s’est pas rendu sur place mais il a envoyé un avocat pour le représenter. Celui-ci a tenté d’obtenir pour son client une peine de travail, expliquant qu’il n’y avait pas vraiment de contestation sur les faits.

Le tribunal vient de rendre son jugement. Il inflige au prévenu une peine d’un an d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire durant trois ans. Pour en bénéficier, Mike devra notamment suivre une formation centrée sur la gestion de l’agressivité.