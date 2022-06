La société Remondis, à qui l’InBW fait appel pour certaines collectes des déchets du Brabant wallon, a annoncé que certains de ces employés seraient en grève le lundi 20 juin. Cela aura pour conséquence, un report de la collecte des PMC au samedi 25 juin. On peut retrouver dans les zones concernées : Lillois, le quartier Saint-Zèle, mais aussi les zones entre la rue de l’Ancienne Forge et la rue du Try ainsi que la rue des Acacias, en passant par la rue du Paradis.

Pour rappel, le mouvement de grève initié par les syndicats, réclame une modification de la loi sur la norme salariale. Comme point de départ, la loi de 1996 qui encadre l’augmentation des salaires afin que ceux-ci restent dans des marges acceptables pour ne pas compromettre la rentabilité des entreprises belges par rapport aux pays voisins. Malgré une inflation grandissante, les salaires n’augmenteront donc pas de plus de 0,4 % pour l’année 2021-2022.

Si Bruxelles risque d’être chahuté lundi (70 000 personnes attendues), le Brabant wallon comme les autres régions risquent, elles aussi, d’en ressentir les conséquences.

Plus d'informations concernant les collectes à Braine-l'Alleud ce lundi au 0800 49 057.