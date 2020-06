Le groupe Kinépolis a déjà défini des conditions très précises pour le 1er juillet.

Happy to see you again." Sur les réseaux sociaux et sur son site internet, le groupe Kinépolis a précisé, dès l’annonce de la reprise des séances de cinéma en Belgique à partir du 1er juillet, quelles seront les conditions qui seront appliquées pour rouvrir ses salles au public après plus de deux mois d’interruption. À Braine-l’Alleud, l’ancien Imagibraine désormais devenu Kinépolis Braine propose dix salles, avec une capacité théorique de plus de 2 300 spectateurs.

Les tickets seront à acheter uniquement en ligne parce que dans un premier temps, les caisses (automatiques) resteront fermées. Et pas question d’accéder au cinéma sans ticket valide. Le nombre de projections sera réparti sur la journée de manière à éviter les trop grandes affluences dans le foyer, et à mieux gérer les flux.

On pourra toujours choisir son siège mais en tenant compte des règles de distanciation sociale et il n’y aura pas de pause pendant le film. La salle sera nettoyée après chaque séance.

Comme les caisses, les boutiques resteront fermées dans une première phase. Pour acheter des snacks ou des boissons, le public devra donc utiliser le système "KineGo". Celui-ci permet de choisir sa collation et sa boisson au moment de réserver le ticket en ligne et la commande sera préparée sur base du numéro de réservation.