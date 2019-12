Waterloo - Braine l'Alleud Ils jouent à la bagarre et terminent... dans la vitrine d'un magasin waterlootois! J.Br.

Jeux de mains, jeux de vilains. Deux jeunes Waterlootois l'ont appris à leurs dépends dans la nuit de lundi à mardi, vers 00h30, alors qu'ils se trouvaient sur la chaussée de Bruxelles dans la cité du Lion.



En jouant à la bagarre, l'un d'entre eux a terminé sa course... dans la vitrine d'un magasin qu'il a complètement brisée. Conscients de leur bêtise, lorsque les forces de l'ordre sont arrivées sur place, l'un des deux jeunes s'est spontanément rendu auprès des policiers en expliquant que son ami était accidentellement tombé sur la vitrine lors de leur jeu.



Le commerçant a sécurisé l’accès à son enseigne et un arrangement sera pris avec la compagnie d’assurances de la famille du jeune concerné. La prochaine fois, quand ils "joueront" à la bagarre, ils feront certainement un peu plus attention.