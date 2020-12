Un impressionnant incendie s'est déclaré ce mardi en début de soirée, vers 17h, dans un hangar de la ferme Lories, situé à Ophain en dehors du périmètre des habitations. Ce dernier contenait 3.000 tonnes de pommes de terre.

Les services de secours sont rapidement descendus sur place et en nombre. On ne dénombrait pas moins d'une vingtaine de pompiers ainsi que cinq camions citernes qui ont travaillé d'arrache-pied pour maîtriser l'incendie et surtout empêcher sa propagation vers un autre hangar situé à proximité.



Vers 19h, tout était terminé, sous contrôle même si les pompiers restent en veille pour éviter un retour des flammes.



L'origine de l'incendie n'est pas encore connue mais les dégâts sont exclusivement matériels. On ne déplore fort heureusement aucune victime et un périmètre de sécurité a été mis sur pied le temps de l'intervention.