Plus de tracteurs sur la RN25 à partir du 1er janvier prochain ? A Genappe, l’annonce faite ce matin par le ministre wallon de la sécurité routière Carlo Di Antonio ne passe pas. La commune est plus que concernée puisque c’est sur sont territoire que se situe le plus long tronçon de la quatre-bandes, et que de nombreuses exploitations agricoles y sont implantées.

« Le ministre, avant de partir, prend une telle décision alors qu’il y avait eu des réunions sur le sujet, et que la réaction du monde agricole était vive. Je trouve cela un peu lamentable et ridicule », lâche le bourgmestre Gérard Couronné.

Pour le maïeur du Lothier comme pour la Fédération wallonne de l’agriculture (FWA) Brabant wallon, le charroi agricole doit rester sur la RN25. Et cela même si le ministre, dans le cadre de « mesures d’accompagnement », annonce le renforcement et la réhabilitation de la N237 à Court ou encore le réaménagement partiel du stationnement à la rue de Ways à Genappe.

« Il faut être sérieux: la rue de Ways est sans doute un point noir pour le passage des engins agricoles mais ce n’est pas le seul, indique Gérard Couronné. Il y a notamment le centre de Genappe, et la traversée de Bousval où se situent deux écoles. »

Le maïeur de Genappe déplore également, comme d’autres acteurs du dossier, de pas avoir été averti officiellement de la décision prise par le ministre alors que des discussions étaient engagées depuis des mois. Et il rappelle au passage que les bourgmestres sont responsables de la sécurité sur le territoire de leur commune…

Le seul point positif que voit Gérard Couronné dans les annonces de jeudi est la confirmation de l’installation d’un radar tronçon sur la RN25, entre Court-Saint-Etienne et Ways.

La Fédération des agriculteurs bouillonne

Bouillant président de la section Nivelles-Genappe de la Fédération wallonne de l’agriculture (FWA), Pierre Vromman était il y a quelques mois à la tête de la fronde lorsque Carlo Di Antonio avait annoncé son intention de supprimer l’autorisation de circuler sur la RN25 pour le charroi agricole.

Et en entendant jeudi matin à la radio que le ministre wallon de la sécurité routière avait pris une décision définitive, il avoue avoir « avalé sa tartine de travers ». Avoir passé pas mal de coups de fil également et la plupart de ses interlocuteurs ont été étonnés de l’annonce du ministre. Laquelle, pour la FWA, ne passe pas.

« Je rappelle que les agriculteurs avaient accepté que la route passe à travers leur champ à condition qu’ils puissent l’utiliser, indique le président provincial de la FWA, Marc Decoster. J’ai un peu pris la température ce matin: je pense qu’après les moissons, il y aura des actions de protestation… »

Pierre Vromman, lui, rappelle que des tests ont été réalisés par les agriculteurs, en présence de représentants du monde politique, et qu’ils ont montré qu’il n’y avait pas d’alternatives crédibles à l’utilisation de la RN25.

« Le ministre Di Antonio était invité mais il n’est pas venu, glisse Pierre Vromman. On espère que dans le prochain gouvernement wallon, on aura un ministre de terrain et un peu plus ouvert… »

La Province furieuse

La Province du Brabant s’est impliquée activement dans la recherche d’une solution pour davantage de sécurité sur la RN25. Il y a quelques mois, en plein coeur de la polémique entre les agriculteurs qui empruntent la Nationale au quotidien et le ministre Di Antonio, le collège provincial avait annoncé une initiative pour objectiver la situation et tenter de sortir de la crise.

La Province proposait de réaliser une étude sur le caractère accidentogène - qui a été confirmé, avec ou sans tracteur - de la RN25 ainsi que sur d’éventuelles pistes de solution. De son côté, la Région wallonne devait réaliser une autre étude, centrée pour sa part sur les possibilités d’itinéraires alternatifs pour le charroi agricole.

L’idée était de confronter ces deux analyses mais d’après Mathieu Michel, le président du collège provincial, les résultats de l’étude régionale n’ont jamais été communiqué aux acteurs du dossier.

« Et voilà que le ministre annonce une décision prise sans concertation du groupe de travail qui avait été mis en place, râle Mathieu Michel. C’est aberrant, ce n’est pas comme cela qu’on travaille. Nous avons des collaborateurs qui ont passé beaucoup de temps là-dessus: on est furieux !»