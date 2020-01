Ce lundi, à 15 h 50, un témoin a signalé à la police le vol en cours d’une trottinette entreposée à proximité de la gare de Braine-l’Alleud. Il a communiqué un signalement, peu détaillé, des auteurs. Une patrouille est rapidement arrivée sur place, constatant qu’effectivement on a tenté de voler une trottinette en cassant le cadenas à l’aide d’une brique abandonnée sur place.

Lors du ratissage du plateau de la gare, deux mineurs d’âge, originaires de Braine-l’Alleud, susceptibles de répondre au vague signalement ont été identifiés et fouillés. La fouille de ces personnes n’a permis de découvrir aucun élément suspect. Ils étaient en possession d’un vélo dont ils ont affirmé être les propriétaires et rien ne permettait de prétendre le contraire. Le témoin n’était pas disponible pour une reconnaissance éventuelle.

À 17 h 30, un particulier s’est présenté au commissariat et a signalé le vol d’un vélo dont la description peut correspondre au vélo qui était en possession des mineurs d’âge un peu plus tôt à la gare.

L’interpellation des mineurs et des perquisitions aux adresses de ceux-ci seront éffectuées, et l’un d’eux reconnaîtra le vol du vélo avec un troisième comparse dont il prétendra ne connaître que le prénom. Le vélo n’a pas été retrouvé à ce stade, et les deux suspects ont été relaxés au terme de l’enquête.

" Ce résumé met en évidence toute la difficulté de confondre des auteurs par rapport à un fait ; de l’identification d’objets volés ; et de retrouver le butin lorsque les auteurs opèrent en bande et agissent à la vitesse de l’éclair lorsqu’il s’agit de se repasser le butin ", pointe le chef de corps de la zone, Stéphane Vanhaeren.