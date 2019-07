Un Brainois de 30 ans a été grièvement blessé ce vendredi à Waterloo. Alors qu'il circulait vers 8 heures sur la chaussée Bara en direction de Braine-l'Alleud, il a perdu le contrôle de son véhicule à hauteur du croisement avec la rue Émile Dury. Il a percuté un panneau de signalisation et a fini sa course dans la haie d'une habitation située le long de la chaussée. D'après des témoins, il aurait effectué plusieurs tonneaux. L'homme a été grièvement blessé et emmené au Chirec de Braine-l'Alleud. Son embardée n'a heureusement pas fait d'autres victimes.

Contactée, la zone de police de Waterloo confirme que le conducteur était sous l'emprise de l'alcool au moment des faits. Les policiers ont mesuré une concentration d'alcool de 0,90 mg par litre d’air expiré, soit un peu plus de 2 g d’alcool par litre de sang. Pour rappel, la limite autorisée est de 0,22 mg par litre d’air expiré. L'homme a écopé d'un retrait de permis immédiat.