Venus de France, deux faux policiers et un faux agent des eaux ciblaient des dames âgées

Le 24 janvier 2018, une personne se présentant comme un agent de la compagnie des eaux a sonné à la porte d’une habitante de Waterloo, née en 1935. Il a expliqué qu’il devait vérifier certaines choses et s’est dirigé vers le robinet de la cuisine. C’est alors qu’un autre coup de sonnette a retenti. Il s’agissait cette fois de deux policiers, qui ont expliqué qu’ils étaient à la recherche de l’agent des eaux, lequel était un voleur.

Le scénario est classique mais efficace. Les policiers, qui étaient eux aussi des imposteurs, ont arrêté le faux agent des eaux dans la maison. Ils ont demandé à l’occupante des lieux de vérifier si ses économies et ses bijoux n’avaient pas été volés et, dans la confusion, ils s’en sont emparés.

Le trio a commis deux faits à Waterloo et un à Braine-l’Alleud, toujours en ciblant des dames très âgées. Pour une fois, ils ont été intercepté par de (vrais) policiers mais ce ne fut pas sans mal: leur Renault immatriculée en France roulait à 100 km/h dans les rues de Waterloo pour échapper à la police, et cette course-poursuite s’est achevée par un accident.

Les malfrats, issus de la communauté des gens du voyage, avaient pour deux d’entre eux de lourds antécédents en France et en Suisse, notamment pour des faits de même nature.

Le tribunal a infligé mardi 4 ans de prison ferme et 1200 euros d’amende à Jean-Paul W, 40 mois de prison ferme et la même amende à Sauveur R., et 30 mois avec sursis pour la moitié à Jean-Noël W.