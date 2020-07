Le Waterlootois a profité du confinement pour lancer et concrétiser son projet.





Et si le confinement était l’élément déclencheur, celui qui allait vous permettre de concrétiser vos rêves ? Si certains y ont pensé, d’autres, à l’image du Waterlootois Kevin Hoebeke, sont passés à l’action. Lorsque la société pour laquelle il travaillait a décidé, logiquement, de le mettre en chômage économique suite à la crise sanitaire, il s’est demandé ce qu’il allait faire de tout ce temps. "Après quelques jours à la maison à me tourner les pouces, j’ai trouvé le temps long, explique-t-il. Puis, un matin, je me suis dit qu’il fallait que je profite de ce temps pour mettre sur pied ce projet qui me trottait dans la tête depuis déjà un petit temps et c’est là que tout a commencé."