Cette année encore, les activités concoctées par le Centre récréatif de Waterloo se sont déroulées dans la joie et la bonne humeur. Chaque semaine et durant tout l'été, une bonne centaine d'enfants, âgés entre 2,5 ans et 12 ans, ont la chance d'y participer.Bien évidemment, suite à la crise sanitaire liée au covid-19, cet été est un peu spécial car il se déroule sur quatre sites différents où sont répartis autant de groupe d'âges. Dans le plus grand respect des mesures sanitaires, les activités y sont diverses et variées: jeux de plein air et d’intérieur (cuisine, bricolage, 5 sens, piscines et châteaux gonflables…), activités sportives et créatives qui permettent aux participants de développer toute une série d'aptitudes.Mais cette semaine a été encore un plus particulière, notamment pour les groupes des 7-8 ans et des 10-12 ans qui ont eu le privilège de recevoir, durant environ deux heures, la visite de Kuzco, une buse de Harris âgée de 10 ans, et d'Elvyn, une chouette effraie de 2,5 ans, au pelage tout blanc. Après s'être imprégné des consignes du fauconnier professionnel présent sur place, chacun a eu l'occasion de faire atterrir et décoller précautionneusement les rapaces de son bras et donc les admirer de très près.Une découverte éducative, ludique, unique mais aussi magique qui a été particulièrement appréciée des plus jeunes.