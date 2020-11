L’action de relance destinée à mettre en avant les commerces de Braine-l’Alleud devait courir du 19 au 31 octobre. Mais au vu des dernières évolutions de la crise sanitaire du Covid-19, l’association des commerçants de Braine l’Alleud, Ophain et Lillois a décidé de la prolonger. “Nous ne savions pas encore que nous allions retomber si vite dans une deuxième vague, reconnaît Nadine Colla, présidente de l’association et elle-même propriétaire d’une boutique de décoration à Lillois. Afin de ne pas pénaliser les restaurants, qui ont fermé plus tôt, ainsi que le reste des boutiques, hormis l’alimentaire et autres exceptions, nous prolongerons l’action de relance de 15 jours dès que le gouvernement permettra la réouverture de tous les commerces”. Elle ne peut donc pas encore estimer la date de fin de l’action.

Pour rappel, cette opération permet aux clients de collecter leurs tickets de caisse auprès des commerçants locaux pour un total de minimum de 100 euros afin de participer au tirage au sort des 2.000 bons d’achat de 50 euros à remporter. “Les clients sont contents que l’action se prolonge car ils ne sont pas tous arrivés aux 100 euros minimums. Les temps sont durs pour eux aussi. En plus, nous n’avions pas encore atteint 2000 participations, alors que nous offrons 2000 bons de 50 euros.”

La présidente et les membres de l’Association ne restent cependant pas les bras croisés en attendant la réouverture des commerces : “Nous avons aussi comme projet d’offrir aux commerçants trois mois d’e-commerce gratuits.”