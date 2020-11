Depuis le reconfinement, l’action se focalise sur le take away et la livraison à domicile.

Lancée en juillet dernier pour faire revenir les citoyens dans les restaurants de Waterloo, l’action #RestoChezNous change un peu de mode d’emploi durant le reconfinement. Elle se concentre désormais sur les restos qui proposent des plats à emporter et des livraisons à domicile, même s’ils sont moins nombreux. “Depuis juillet, on proposait 60 restos, et maintenant on est à la moitié”, précise l’échevin du Commerce, Brian Grillmaier.

La gérante du Bar à soupe, situé à la rue François Libert à Waterloo, avoue ne pas être conquise par l’action, alors qu’elle se trouve encore dans la liste des commerces participants. “Je sais que ça part d’une bonne intention, mais je ne le faisais pas, il y a des contraintes administratives”.

Elle explique qu’elle a aussi voulu bénéficier de l’action en voulant payer à un autre restaurant waterlootois avec ses bons d’achat mais ils ont été refusés. “On essaye tous de s’en sortir”, ajoute-t-elle en expliquant qu’il y a trop d’établissements proposés dans la liste pour que cela permette de combler le manque.

Pour rappel, la commune de Waterloo offre 10 euros à chaque personne qui cumule 50 euros sur une ou plusieurs additions dans un établissement Horeca participant. Chaque ménage peut recevoir jusqu’à quatre bons maximums et il est possible de les échanger jusqu’au 30 novembre. “On a déjà offert pour 70.000 euros de chèques”, ajoute Brian Grillmaer. L’opération devrait être renouvelée lors du déconfinement.