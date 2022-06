L’ALE de Waterloo est à la recherche de surveillants habilités à surveiller les sorties d’écoles de la commune de Waterloo.

Le rôle principal du surveillant habilité est d’assurer la sécurité des groupes d’enfants et d’écoliers en arrêtant la circulation pour que les petits puissent traverser en toute sécurité. Pour pouvoir s’inscrire, il faut se trouver dans les conditions d’inscriptions ALE et présenter un certificat de bonnes vies et mœurs.

Plus d’informations et inscriptions sur le site de la commune : www.waterloo.be ou directement sur le site www.alewaterloo.be.