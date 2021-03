Avec quelques jours de retard, la démolition de l’ancien bâtiment du Pizza Hut, situé sur la chaussée de Bruxelles à Waterloo, est en cours. Le nouveau bâtiment qui accueillera prochainement l’enseigne de restauration se trouve juste à côté et est en cours d’aménagement. A l’endroit du bâtiment démoli sera bientôt construit une nouvelle construction qui accueillera un Médi-Market. Celui-ci se trouve pour le moment en face sur la chaussée. L'ouverture du nouveau bâtiment est prévue pour la mi-juin.

© D.R.

Même si l’enseigne du Pizza Hut pourra accueillir des clients d’ici Pâques, son ouverture est incertaine à cause de la fermeture du secteur de l’Horeca dont on ne connait pas encore les futures mesures.

Pour rappel, il y a une dizaine d’année, un gros projet de développement du site commercial entre la drève Richelle et la chaussée de Bruxelles était lancé. Le première phase du projet était de déménager le Brico et Auto 5 sur le site de Mont-Saint-Jean. Chose faite, le projet a entamé sa deuxième phase en collaboration avec les autorités communales de Waterloo concernant les bâtiments du Quick et du Pizza Hut. La société Redevco explique avoir commencé par construire les nouveaux bâtiments avant de démolir les anciens afin de ne pas interrompre l’activité commerciale. La structure des trois bâtiments sera notamment en bois.