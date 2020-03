Un audit commandé par la commune a mis au jour des mauvaises pratiques.

C’est une petite "bombe" qui a été mise au jour par Ecolo (voir ci-contre) lors du dernier conseil communal. Celle-ci fait état d’un audit, qui a duré près de sept mois, concernant les pratiques de l’ASBL Waterloo Sports. Et visiblement, certains points semblent coincer puisque la bourgmestre, Florence Reuter, avoue "que des mauvaises pratiques qui ne sont pas en lien avec le décret" ont été constatées.

L’ASBL Waterloo Sports gère les infrastructures de la commune telles que la piscine, le Waterloo Tennis, le hall omnisports ou encore les terrains de Padel qu’elle met à disposition des clubs sportifs avec un subside à hauteur de 1,1 million d’euros par an des autorités communales.

Autant le dire : ça la fait mal ! De son côté, la commune explique, via sa bourgmestre, les raisons de cet audit. "Dès le début de la nouvelle législature, fin 2018, nous avons souhaité faire analyser la gestion de toutes les ASBL communales par des auditeurs externes et indépendants, explique Florence Reuter. Le contrôle de l’ASBL Waterloo Sports fait donc partie d’une campagne générale d’audits et elle était la première à être examinée dans ce cadre. Les autres associations suivront."

Une première qui amène son lot de mauvaises surprises. "Suite à certains dysfonctionnements mis en lumière par cette inspection, le Conseil d’administration de Waterloo Sports a pris les premières mesures qui s’imposaient", résume la bourgmestre qui, pour le moment, ne s’avance pas encore sur la nature de ces mauvaises pratiques. "Il a été demandé à chacun encore un peu de patience. Il n’est pas question de stigmatiser l’une ou l’autre association. S’il devait y avoir un changement quel qu’il soit, le service au citoyen sera maintenu, tout comme le fonctionnement quotidien des infrastructures, aujourd’hui comme demain." Bref, on n’en saura pas plus (pour le moment) sur cette situation tout de même inquiétante et préoccupante.





"Que le CA évalue l'opportunité de porter plainte"

Ecolo a soulevé le problème au conseil.

Lors du conseil communal de ce lundi, c’est bien le groupe Ecolo qui a mis cette problématique en évidence lors de la séance publique. "Nous apprécions l’initiative de la commune d’avoir commandité un audit sur le fonctionnement de l’ASBL Waterloo Sport, explique Bénédicte Colla Vander Borght. Cet audit a mis au jour une série de dysfonctionnements et de malversations. Il semblerait que le manque de contrôle et d’application de procédures claires depuis 10, 15 voire 20 ans explique la gravité de la situation. Il est évident que la commune qui couvre un pourcentage important des coûts de Waterloo Sport doit prendre ses responsabilités politiques pour ne pas avoir agi plutôt et qui sait, pour avoir fermé les yeux sur certaines pratiques."

Dans cette affaire, Ecolo demande un maximum de transparence. "Un effort doit être fait pour que toutes les informations soient mises à disposition des Waterlootois. Il s’agit des impôts des citoyens et c’est une question d’honnêteté."

Les Verts réfléchissent même à aller plus loin le cas échéant. "Notre représentant à Waterloo Sport demandera que le CA évalue l’opportunité de porter plainte contre les personnes impliquées dans ce dossier, auteur ou complice ainsi que les personnes qui ont laissé faire ces pratiques" , conclut Bénédicte Colla Vander Borght.