Les travaux de réaménagement de l’avenue Florida, entre la drève des Dix Mètres et l’avenue Beau Séjour, démarrent maintenant, annonce la commune de Waterloo sur son site internet. "Afin de sécuriser les différentes étapes, un plan de déviations sera mis en place à partir de lundi prochain 4 avril", explique la commune. "Dans un premier temps, il a été procédé à l’enlèvement et l’essouchage des arbres d’alignement qui posent problème, notamment en raison de leurs racines proéminentes qui endommagent les trottoirs. Une replantation est prévue. Elle sera réalisée ultérieurement, lors des travaux de réaménagement de voirie."

Le début de la seconde phase, dès lundi donc, devrait s’étendre jusqu’aux congés d’été. Il s’agira de travaux de régies destinés à enterrer les câbles aériens et à renouveler les conduites des GCC (gestionnaires de câbles et canalisations) que sont Ores, in BW et Voo. Enfin, l’opérateur de télécommunication Unifiber effectuera la pose de la fibre optique dans le cadre du projet pilote mené sur l’ensemble du territoire communal.

"À moins d’un imprévu, viendront ensuite les travaux de réaménagement de voirie proprement dits à partir de la fin de cette année ou du début de 2023", poursuit la commune.

L’ensemble de ces travaux s’accompagnera d’une modification de la mobilité dans l’avenue. Un plan de déviations sera opérationnel lors de chaque étape du chantier. La circulation locale sera bien évidemment maintenue tant que possible. Besoin d’infos ? 02 352 99 10 ou travaux@waterloo.be.