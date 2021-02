Jeudi dernier, une vaste campagne de tests était organisée en urgence à l'école du Grand Frêne à Ophain suite à plusieurs cas de Covid-19 détectés au sein des enfants mais également du personnel enseignant. Dans la foulée, l'établissement a été fermé ce vendredi et les résultats des tests sont arrivés ce samedi en début de soirée., confirme le bourgmestre brainois Vincent Scourneau.

En ce qui concerne les élèves, 5% d'entre eux sont positifs mais ils semblent tous être asymptomatiques. Au vu du nombre de cas positifs élevés et du nombre de clusters dans l’établissement, les autorités communales ont pris la décision de fermer l'école jusqu'au 7 mars inclus. "La reprise des cours est donc prévue pour le 8 mars à l’heure habituelle", ajoute Vincent Scourneau sur les réseaux sociaux.

De plus, compte tenu du nombre d’enseignants et d’accueillants en quarantaine, le service extra-scolaire de l’école sera également fermé jusqu’au 8 mars. "Je suis conscient de la difficulté que représente cette situation pour bon nombre de parents mais je compte sur la compréhension de chacun et sur la solidarité de la population pour sortir le plus rapidement de cette pandémie."