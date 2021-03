L’école communale du Grand Frêne à Ophain rouvre ses portes ce lundi. Les parents d’élèves en ont été informés dans un courrier envoyé vendredi. Il leur est tout de même conseillé de respecter certaines mesures jusqu’au jeudi 11 mars inclus, comme de maintenir une quarantaine par rapport aux activités extrascolaires et d’éviter les personnes à risque. Il leur est également rappelé de respecter les mesures de distanciation et d’hygiène.

Les autorités communales ont annoncé que les résultats du second testing n’avaient révélé aucun nouveau cas positif tant chez les adultes que chez les enfants. Ils ajoutent que l’école a été complètement nettoyée et désinfectée par une société spécialisée. Pour les enfants du primaire, la piscine reprend normalement dès lundi.

Un second testing avait été organisé jeudi dernier, une semaine après le premier, par sécurité et pour permettre une réouverture rapide de l’école. C’était une demande générale des parents qui souhaitaient ce nouveau test avant que leur enfant ne réintègre l’école.

La semaine précédente, plus de 90 % des élèves et 100 % des professeurs avaient pu se faire tester en urgence moins de 48 heures après avoir décelé un nombre important de contaminations le 22 février. Cinq enseignants, un membre de l’accueil extrascolaire et une technicienne de surface avaient contracté le virus.

Ce lundi, les élèves vont enfin pouvoir retrouver leur classe. Les activités extrascolaires reprendront quant à elles le vendredi 12 mars.