Face à l'incertitude qui règne autour de la crise sanitaire, les organisateurs ont décidé d'annuler l'événement et donnent rendez-vous aux chineurs en 2021.



Alors qu'elle devait initialement se tenir au mois de juin, la traditionnelle braderie de Joli-Bois à Waterloo, qui accueille des centaines de brocanteurs et attirent des milliers de chineurs, avait été reportée au mois d'octobre. La faute à la crise sanitaire et l'interdiction d'organiser des événements qui rassemblent autant de personnes sur un même site.



Malheureusement, la situation n'a pas évolué aussi favorablement que les organisateurs l'auraient espéré et le comité de l’Association des Commerçants de Joli-Bois Waterloo (ACJBW) à décidé que, suite à l'incertitude quant aux possibilités de pouvoir organiser "Joli-Bois en Fêtes" dans de bonnes conditions au début du mois d'octobre, l'édition 2020 est finalement annulée.



Un coup dur pour les organisateurs qui donnent tout de même rendez-vous aux chineurs en 2021 et la date est déjà fixée, sous réserve d'obtenir les autorisations des autorités communales. Elle se tiendra le 25, 26 et 27 juin 2021. Pour les personnes qui avaient déjà réservé un emplacement, celui-ci sera soit reporté automatiquement pour l'année prochaine, soit remboursé sur demande avec un numéro de réservation.