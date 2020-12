Même si les mesures sanitaires avaient permis d'y faire entrer davantage de monde, l'église Saint-Joseph de Waterloo aurait de toute façon été bien trop étroite ce samedi matin pour accueillir tous ceux qui souhaitaient dire un dernier au revoir à Yves Vander Cruysen. La cérémonie d'hommage s'est donc déroulée en présence de la famille et des amis proches du premier échevin waterlootois, décédé du coronavirus le 24 novembre dernier.

La cérémonie a été diffusée en direct sur YouTube dès 10 heures et a rassemblé quelque 900 vues cumulées, et autant de vues 1h après la rediffusion ! Plusieurs proches du Waterlootois se sont succédé à la tribune pour lui rendre un dernier hommage. Notamment sa soeur, Nathalie Vander Cruysen, qui a ouvert son discours en chanson, avec "Salut" de Michel Sardou, clin d'oeil à son frère qui adorait le chant. "Il y a sept semaines, jour pour jour, je te déposais aux urgences. Mes derniers mots ont été : ne t'inquiète pas, repose-toi, je gère. Il ne fallait pas me prendre au mot. Je parlais de gérer en ton absence, juste en ton absence. Chaque jour, je venais te voir quelques minutes, je te faisais écouter des messages de tes amis. je te parlais de tous les messages de soutien que tu recevais. Pendant ce temps-là, avec tes amis, on se soutenait, toujours dans l'optimisme, avec la certitude que tu allais t'en sortir."

Bernard Steimes, de la chorale "Les Amicroches", était ami avec Yves Vander Cruysen depuis 45 ans. "Pour beaucoup d'entre nous, ce sont presque 30 ans de partage et de complicité - et pour certains bien plus au sein des Pastoureaux. Nous sommes toujours montés en scène ensemble, et nous l'avons toujours quittée ensemble. Pour la première fois, tu la quittes seul en laissant un héritage phénoménal mais aussi un vide abyssal."

"À travers tes réalisations, tu as marqué à jamais Waterloo de ton empreinte. Tu as consacré ta vie à ta commune chérie, elle te le rend bien. Où que tu sois là haut, nous ne t'oublierons pas", a salué, émue, la bourgmestre Florence Reuter.

À l'issue de la cérémonie, le cortège funèbre, mené par la fanfare de la Garde Impériale de Waterloo et accompagné à pied par l'ensemble du collège communal, des représentants de la Province du Brabant wallon, des bourgmestres et des amis, s'est rendu jusqu'au cimetière du centre, où reposera désormais Yves Vander Crusyen, aux côtés de l'ancien bourgmestre Émile Dury et bien d'autres personnalités locales comme François Libert ou encore Adolphe Schattens.