Une soixantaine de personnes s’est réunie devant l’église Saint-Joseph de Waterloo ce vendredi à 15 heures, chacune munie de sa pancarte dotée du slogan “Commerce à remettre”. Tous ces patrons, patronnes, serveuses, serveurs de restaurants, de bars, de cafés ne peuvent plus travailler depuis plus de trois mois. Selon eux, leurs perspectives d’avenir sont toujours floues et surtout financièrement catastrophiques. C’est pourquoi ils ont souhaité se rassembler pour faire réagir les politiciens.