Ce n’est pas nouveau : le secteur de l’Horeca souffre énormément depuis le début de la crise sanitaire et l’impact est indéniable, même si certains s’en sortent grâce à de l’imagination, en proposant, par exemple, un service de livraisons ou de take away. D’ailleurs, en réaction à la situation actuelle, une série d’entrepreneurs de la cité du Lion viennent de se réunir pour fonder une nouvelle association de fait, nommée "hOrWat".

Son but est double : elle vise à favoriser la visibilité de chaque membre auprès du grand public mais aussi à encourager les éventuelles opportunités de synergies, par exemple au travers de l’organisation d’événements communs.

"hOrWat" a donc mis sur pied, il y a quelques jours, une page Facebook sur laquelle elle diffuse au quotidien une ou deux capsules vidéo présentant les restaurants de Waterloo, leurs chefs et patrons, leur philosophie, leurs offres en "take away", leurs innovations, leurs menus de fête. "C’est une manière originale de faire connaissance avec ceux qui concoctent chaque jour avec passion de délicieux plats et se battent aujourd’hui pour garder le cap. La Commune est heureuse d’y apporter son soutien à travers une aide financière", précise Brian Grillmaier, l’échevin du Commerce.

Une action qui prend donc parfaitement le relais de l’action #RestoChezNous menée par les autorités communales et qui s’est clôturée le 30 novembre dernier au sein de la cité du Lion.