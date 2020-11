En mars dernier, Rénald D’Hooms, le père, Simon D’Hooms le fils et Frédéric Gigi, le beau-frère, ont cherché une activité complémentaire à développer pendant le confinement. Ces trois habitants d’Ophain, dans l’entité de Braine-l’Alleud, ont ainsi mis au point leur première bière artisanale, l’Ophinoise 7.

Ils ont d’abord lancé un appel sur Internet pour trouver une brasserie, faute de matériel, pour produire leur bière. "On cherchait une petite brasserie dans le Brabant wallon pour produire la bière à petite échelle, c’est-à-dire environ 1 000 bouteilles", nous explique Rénald D’Hooms. La brasserie Jandrain-Jandrenouille a répondu à leurs appels et le hasard fait que Rénald, Simon, Frédéric et Alexandre Dumont, le propriétaire de la brasserie, partagent la même fibre sociale. Alexandre emploie en effet deux personnes dont une ayant un handicap mental léger, alors que la famille D’Hooms travaille depuis des années dans le secteur du handicap et Frédéric Gigi travaille dans une école spécialisée.