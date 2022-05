Le concept est né de la rencontre de deux jeunes passionnés de soirées Hip-Hop, Fouad et Mehdi. “Lorsque l’on sortait, on avait toujours un goût de trop peu. On s’est dit que la seule manière de vraiment kiffer, c’était d’organiser nous-même nos soirées.”

Etudiants, les deux jeunes ont mis toutes leurs économies pour organiser leur première soirée. “Je me rappelle, Fouad n’avait même plus de quoi mettre de l’essence, tout était passé dans la soirée. On était super stressé mais au final on a fait 1 800 entrées, tout le monde était surpris, le patron le premier”. Motivés, les deux jeunes ont réussi leur coup de com’ en collant des affiches partout, en posant des flyers dans les commerces. “On n'arrêtait jamais, même à 4 heures du matin en sortant de boîte, si on voyait un endroit, on collait une affiche”.

Grâce à cette motivation, le concept a pris et voilà les deux jeunes devenus adultes, 15 ans plus tard, avec un nombre incalculable de soirées à leur actif et des têtes d’affiche impressionnantes qui sont passées par là. “On ne serait pas là si le public n’avait pas suivi. On essaye de les remercier en organisant une fois par an une belle soirée avec un artiste invité”.

Et en 15 ans, les anecdotes ne manquent pas : “Lorsqu’on a eu l’artiste Fat Man Scoop, il est arrivé à l’aéroport et nous a demandé des raisins sans pépins. Il était tard et tout était fermé, il a fallu courir partout pour en trouver. Autre chose qui nous a marqué, c’est la simplicité de La Fouine. Après son show, il avait faim. Il voulait un truc simple, on a été avec La Fouine dans la voiture au Drive-In du Mcdo de Waterloo pour commander à manger, c’était très drôle”.

Pour la suite, les deux organisateurs sont occupés sur un nouveau concept qui s’appellera “Hood Stock” et qui sortira d’ici le mois de juin au Doktor Jack, affaire à suivre... En attendant, rendez-vous le 21 mai pour le 15e anniversaire avec la présence exceptionnelle de Gims.