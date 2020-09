Enfin ! C’est avec un soulagement non dissimulé que les autorités communales de la cité du Lion ont acté la réouverture de la chaussée Bara dans les deux sens. Cette fameuse chaussée qui est en travaux depuis des mois.

Dix, très exactement. Un long chantier qui a tiré en longueur et qui a pris énormément de retard. "Bien évidemment, il y a eu un peu de Covid-19, concède Florence Reuter, la bourgmestre de Waterloo. Mais cela n’explique pas tout. La police a été particulièrement attentive à la situation et parfois, il n’y avait qu’un ou deux ouvriers sur le chantier. Nous avions exigé que tout soit terminé pour la rentrée des classes, mais ça n’a pas été possible non plus."

Peu importe, les travaux touchent à leur fin pour le plus grand bonheur de tous, et plus principalement des piétons et des cyclistes. "La chaussée a été complètement refaite avec une grande piste cyclable qui permet de rouler dans les deux sens et une grande bande pour les piétons également. De plus, tout l’égouttage a été refait car certaines habitations n’étaient même pas reliées", conclut la bourgmestre.

J.Br.