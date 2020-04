Pour les autres communes, l'in BW assure travailler avec les collecteurs afin de trouver des solutions.

L'intercommunale in BW, en charge de la collecte des déchets dans le Brabant wallon, avait annoncé la suspension dès le 24 mars de la collecte des papiers et cartons suite à la pandémie de coronavirus

Après contacts avec les entreprises de collecte, l'in BW indique ce mardi que la tournée de ramassage des papiers-cartons, prévue ce mercredi 8 avril (zone 2: N5 et tout l’Est de la N5) et jeudi 9 avril (zone 1: Ouest de la N5) à Waterloo, pourra avoir lieu comme indiqué sur le calendrier distribué dans les boîtes aux lettres en décembre (disponible ici).

La collecte pourrait avoir lieu plus tôt ou plus tard que d’habitude. Afin de respecter la mesure de distanciation sociale, la collecte sera assurée par deux camions avec chacun un agent de collecte à l’arrière au lieu de deux.

L'intercommunale demande que les papiers et cartons soient sortis la veille de la collecte après 18 heures ou le matin avant 6 heures. Pour rappel, pendant cette épidémie de coronavirus, les mouchoirs en papier usagés, les masques et gants de protection doivent être jetés dans les ordures ménagères (sacs blancs) et pas dans les papiers-cartons.

Vu le manque d’effectifs, les autres collectes de papiers-cartons prévues cette semaine ne pourront pas avoir lieu. Sont concernées, les communes de Rixensart (collecte prévue ces lundi 6 et mercredi Rixensart 8 avril) ; Tubize (collecte prévue ce mardi 7 avril) ; Nivelles (collecte prévue vendredi 10 avril).

"Pour ces communes, nous continuons à travailler avec les collecteurs pour trouver des solutions et mettre en place un agenda", assure l'in BW qui rappelle que le stockage des déchets à la maison relève du civisme et que les incivilités seront sévèrement sanctionnées.