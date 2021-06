La communauté SuperWomen Brabant wallon s’est réunie pour la première fois ce vendredi 18 juin au Watducks, le club de Hockey situé à Waterloo. Fondé en janvier par Maha Karim-Hosselet, une waterlootoise, le groupe a rapidement eu un grand succès et rassemble aujourd’hui plus de 4200 membres. La mission principale de cette communauté est basée sur l’entraide entre femmes, le digital, l’entrepreneuriat et l’intrapreneuriat. Entièrement gratuit, ce réseau rassemble des femmes de nombreuses villes et communes du Brabant wallon. « Aujourd’hui, les membres SWBW représentent près de 4% des femmes entre 18 et 65 ans du Brabant Wallon. A l’avenir, la communauté SWBW, riche et florissante, vise à rester fidèle à son leitmotiv : amener un maximum de positif dans la vie, du maximum de SuperWomen de notre belle province au travers de conférences, d’activités culturelles, sportives et de networking sans oublier les échanges de bons procédés, toujours gratuitement ! », explique Maha. L’organisation des activités de la communauté est l’œuvre de 10 bénévoles : Anthea Pahaut, Stephanie Delfosse, Lindsay Zébier, Mounia Khalili Durieux, Laurence Lecomte, Amandine VanderhaegheSonia Boussy et Hsiao Wen Ying, et bien sûr Maha Karim-Hosselet.

Depuis sa fondation en janvier, les bénévoles ont organisé 15 conférences virtuelles sur plusieurs thèmes : les Hauts Potentiels, la stratégie des réseaux sociaux dans un business, le burn-out, la boite à outils du couple épanoui, etc. Elles organisent également des séances de sport en extérieur : courses, marches ou encore sorties vélo.

C’est donc avec un grand enthousiasme qu’elles ont organisé leur première rencontre en présentiel le 18 juin, grâce à l’allégement des mesures sanitaires. La soirée, sponsorisée par Delhaize, a réuni 117 femmes autour d’un diner, mélangeant networking et moment de détente. De belles histoires découlent de cette communauté comme le fait de trouver un emploi, des opportunités de business ou des retrouvailles touchantes entre des femmes qui ne se sont pas vues depuis longtemps."Le prochain évènement aura probablement lieu le vendredi 1 octobre du côté de Genval, et vu le succès de cette édition, nous nous attendons à recevoir encore plus de monde", confie Maha.