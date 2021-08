Nouvelle victoire pour le collectif de riverains dans l’affaire de la démolition du pont du Fourçon sur l’ancienne ligne 115, à Braine-l’Alleud. Les opposants viennent d’obtenir gain de cause auprès du tribunal de première instance du Brabant wallon, qu’ils avaient saisi après que la commune ait entamé les travaux de démolition de ce pont en vue d’y faire passer la voirie multimodale (appelée aussi contournement ouest).

Cette bataille judiciaire, entamée par le collectif Braine Autrement, remonte à 2018, lorsque la commune a obtenu un permis d’urbanisme du fonctionnaire délégué pour la démolition de cet ouvrage d’art et la construction d’un pont plus large afin d’y faire passer la voirie multimodale, dont l’enquête s’est terminée il y a peu. Les riverains avaient estimé qu’en agissant de la sorte, la commune saucissonnait son projet de contournement, en séparant la destruction du pont du Fourçon (et son remplacement par une passerelle) de la future construction de la route bas carbone ainsi que de la zone d’activité économique mixte à laquelle elle donnera accès.

(...)