Depuis qu’elle est arrivée à la tête de la commune, en mars 2015, Florence Reuter (MR) n’a eu de cesse de le répéter : il faut freiner la densification de Waterloo, qui figure déjà dans le top 10 des communes wallonnes les plus denses en matière de population. Pourtant, ici et là, on voit encore fleurir divers projets de construction, ce qui a étonné Jean-Michel Cassiers (MVW), lundi au conseil communal : " Lors d’une récente réunion, vous avez parlé d’une densité de 40 logements à l’hectare dans le cadre de la ZEC (zone d’enjeu communal) du centre mais concernant le projet au carrefour du boulevard Henri Rolin, on est sur 110 logements à l’hectare. Comment expliquer cette différence ?"