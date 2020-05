Taxes supprimées, subsides communaux maintenus,... les autorités communales viennent en aide à ceux qui souffrent financièrement depuis le début de la crise.



Concrètement, voici comment ces aides vont être développées.



La taxe pour l'occupation du domaine public par le placement de terrasses et celle sur les débits de boissons sont supprimées pour l'ensemble de l'année 2020, afin de donner un coup de pouce aux restaurants et aux cafés.

Une série d'autres taxes et redevances communales ne seront pas perçues, notamment celles sur les panneaux publicitaires, sur les entreprises de taxis, etc.

Concernant la taxe sur les surfaces commerciales, une exonération est prévue pour les 300 premiers m² des commerces non alimentaires (contre 150 m² en temps "normal"). Les plus petits commerces sont ainsi totalement libérés de ce paiement.

La taxe sur les immondices sera réduite à hauteur de 50% pour tous les indépendants (commerces, bureaux, professions libérales, etc.).

Le paiement de l'abonnement pour les maraîchers est aussi annulé pour l’ensemble du deuxième trimestre.

Tous les subsides communaux prévus pour 2020 sont maintenus, en ce compris les budgets pour les deux grandes braderies annuelles. Ils seront soit utilisés pour ces événements s'ils ont lieu (éventuellement à des dates ultérieures), soit réinvestis dans d'autres projets en faveur des commerçants locaux.

D'autres initiatives sont encore à l’étude pour soutenir les secteurs associatif, culturel, et sportif. Des actions spécifiques seront menées par les différents échevinats pour soutenir tous les secteurs tout au long des mesures de déconfinement qui seront prises par le Conseil national de Sécurité.



Aux mesures structurelles évoquées, s'ajoutent des initiatives ponctuelles destinées à soutenir les commerçants de Waterloo en favorisant une relance rapide.



Des bons destinés à faire revenir les clients dans les magasins vont être offerts par la Commune. À partir de 100 euros d'achats cumulés, ils pourront recevoir un bon d'une valeur de 20 euros. Cette action, limitée à 200 euros par ménage, est valable dans les commerces locaux (hors grandes chaînes). Pour en bénéficier, les clients devront précieusement conserver leurs tickets de caisse. Les modalités pratiques seront précisées par les commerçants participants. Une deuxième phase similaire sera lancée ultérieurement pour l'Horeca. "Ce secteur est encore plus fortement impacté, nous devons être à ses côtés" , souligne la bourgmestre.

, souligne la bourgmestre. Une action ponctuelle "Fête des Mères" est soutenue par la Commune durant la semaine précédant la reprise. Des bons sont émis via la plateforme web Waterloo Plaza (www.wa terlooplaza.be) : pour un voucher acheté au prix de 25€, les clients reçoivent 5€ supplémentaires offerts par les commerçants et 5€ de la Commune.

Enfin, plus symbolique, chaque commerçant local recevra un "Back to business pack", contenant un bidon de gel hydroalcoolique et un masque offerts par la Commune pour la réouverture des magasins, le 11 mai.

Il était annoncé et c'est désormais une réalité: les autorités communales de Waterloo viennent de dévoiler le vaste plan qu'elles ont imaginé pour venir en aide aux indépendants, commerçants, restaurateurs ainsi qu'aux secteurs associatif, culturel et sportif. Au total, c'est un budget de 650.000 euros qui vient d'être débloqué. Une importante somme dont l'impact est maîtrisé sur les finances locales comme l'explique la bourgmestre, Florence Reuter.La priorité des autorités communales est bien de relancer rapidement l'économie locale pour maintenir l'attractivité de Waterloo.Mais ce qui fait la force de la cité du Lion jusqu'à présent, ce sont ses "petits" commerces et là aussi, les autorités communales veulent leur donner un coup de main.