Les autorités communales ont commandé des masques qui seront livrés prochainement.



Bonne nouvelle pour Waterloo et surtout pour ses habitants. Les autorités communales viennent de commander des masques qui seront prochainement livrés et distribués aux Waterlootois., précisent les autorités communales qui ajoutent que ces masques seront également distribués à certains praticiens comme les kinés ou les dentistes par exemple.Les masques qui seront donc offerts aux habitants seront en tissu lavable et donc réutilisables., ajoutent les autorités communales.

En attendant leur livraison (aucune date n'a encore été avancée) ou pour celles et ceux qui souhaiteraient disposer de plusieurs masques, un modèle à coudre soi-même est disponible sur le site internet de la commune: www.waterloo.be/fabriquer-masques. Depuis le début de l'épidémie, de nombreux Waterlootois ont d'ailleurs déjà confectionné des masques "maison", que ce soit pour leur propre utilisation ou pour les offrir à d'autres personnes. Pour rappel, la Commune en organise la collecte, via des boîtes placées dans le hall d'accueil de la Maison communale, afin de venir en aide aux personnes en première ligne.