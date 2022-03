Mi-janvier, la société Unifiber installait son premier "Pop" à proximité des terrains de football de Waterloo. L’objectif : fournir un réseau de fibre optique performant pour les Waterlootois. Et vendredi dernier, une première habitation a officiellement été connectée au réseau. L’heureux élu ? Laurent De Leener. "J’attendais ce moment avec impatience, avoue-t-il, lui qui est actif dans le monde de la restauration. Avec le télétravail, les adolescents aux études à la maison, une technologie de plus en plus connectée, le double système mis en place actuellement (câble coaxial et classique) ne suffisait plus."

Il faut dire que son entreprise, Maestria Fine Food, qui développe un service de restauration basé sur des cuissons à basse température de produits locaux et naturels, avait besoin d’une hyper-connectivité sans faille. "Grâce à ce nouveau système de fibre optique, je peux suivre sans problème les températures de mes produits. Avant, le réseau était souvent saturé entre le travail et des enfants qui jouent en ligne. Aujourd’hui, c’est le top. C’est beaucoup plus facile et plus fluide."

La bourgmestre de Waterloo Florence Reuter devrait être la deuxième à profiter de la fibre optique dans la cité du Lion.

Laurent De Leener est donc le premier connecté à la fibre optique à Waterloo mais l’ambition d’Unifiber est bien évidemment d’aller beaucoup plus loin. "C’est une première étape importante pour nous, indique Nico Weymaere, CEO d’Unifiber. Waterloo est la première commune wallonne à avoir opté pour l’installation de la fibre avec Unifiber mais elles sont 43 à avoir marqué leur accord, soit l’équivalent de plus de 300 000 habitations connectables à la fibre. À terme, l’objectif fixé par l’entreprise basée à Waterloo est de connecter plus de 600 000 habitations à la fibre. "Mais c’est un travail de grande envergure car la création du réseau demande notamment l’obtention de 2 000 permis pour exécuter les travaux et de 200 permis pour construire les cabines techniques. Au total, ce sont près de 10 000 km de fibre optique qui seront installés."

Et parmi les prochains heureux élus… la bourgmestre de Waterloo, Florence Reuter, qui devrait être la deuxième à profiter de la fibre optique dans la cité du Lion, elle qui réside pourtant dans une zone peu connectée.

À noter qu’Unifiber est toujours dans une phase pilote. Cette phase devrait se terminer dans le courant de cet été.